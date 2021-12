"Mijn partner kijkt veel porno en masturbeert vaak": seksuoloog Wim Slabbinck over soloseks

Video Protest tegen Jongeren­gids: "Expliciete tekeningen zijn ongepast voor kinderen"

De Jongerengids, die in het vijfde en zesde leerjaar wordt uitgedeeld, valt niet overal in goede aarde. Zo werd er een petitie in het leven geroepen: "STOP, onze kinderen willen we zelf opvoeden!" Vooral de verwijzing naar de expliciete site allesoverseks.be en het feit dat kinderen 'proactief' geïnformeerd worden over hun eerste kus en seksualiteit, schieten in het verkeerde keelgat. Minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) spreekt over "nieuwe preutsheid".

21 oktober