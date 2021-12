“Mijn partner en ik hebben andere seksuele fantasieën”: seksuoloog Wim Slabbinck legt uit hoe je dit verschil best aanpakt

Deze ouders betrapten hun pubers op porno kijken: “Dat hij een seksueel wezen is geworden, hadden we niet zien aankomen”

Als ouder van een puber kun je er tegenwoordig vrij zeker van zijn: je zoon of dochter kijkt op internet naar porno. Wat doe je als je hem of haar daarop betrapt? En kan je porno wel vermijden? Ouders en kinderen doen een boekje open. “Voor ons was Lars nog steeds ons klein ventje. Dat hij een seksueel wezen is geworden, dat hadden we niet zien aankomen.”

