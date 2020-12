Helft van Vlamingen zou vaker seks willen, 6 op de 10 doen het minder dan een keer per week

Radiozender JOE en onderzoeksbureau Ivox onderzochten met een survey bij 1.000 deelnemers wat volgens ons, Vlamingen, de ultieme geheimen zijn voor een goede relatie. Tijd voor elkaar vrijmaken blijkt erg belangrijk, net als voldoende seks en complimentjes. Toch zegt de helft van de Vlamingen dat hij of zij liever wat meer seks zou hebben. En 4 op de 10 Vlamingen zegt wel eens een geheim voor zijn of haar partner achter te houden.

Een ‘goede relatie’, wat is dat? Vlamingen vinden het volgens de resultaten het allerbelangrijkst dat partners helemaal zichzelf kunnen zijn bij elkaar, op een respectvolle manier kunnen discussiëren en bewust tijd maken voor elkaar. Gemeenschappelijke hobby’s hebben, af en toe cadeaus geven en nooit ruzie maken vinden we minder belangrijk. Daarnaast zegt meer dan de helft van de Vlamingen (53 procent) dat een goede of succesvolle relatie niet in jaren te meten valt, al vinden vrouwen (59 procent) dat vaker dan mannen (46 procent). What’s in a number?

Qualitytime

Meer dan de helft van de Vlamingen (53%) vindt dat koppels minstens wekelijks of een paar keer per week tijd moeten maken voor elkaar, hoewel maar 4 op de 10 Vlamingen in een relatie zeggen dat ook echt te doen. Een vijfde (19%) gaat een stapje verder: zij vinden dat er dagelijks tijd voor je partner moet zijn.

Opvallend is dat bijna een kwart van de mannen (22%) dagelijkse qualitytime belangrijk vindt, terwijl vrouwen (16%) daar minder belang aan lijken te hechten.

Seks belangrijker dan complimentjes

Zo’n 6 op de 10 Vlamingen vinden dat koppels wekelijks of zelfs een paar keer per week seks zouden moeten hebben. Vooral mensen uit jongere leeftijdscategorieën en mensen in een prille relatie vinden dat belangrijk. Van de Vlamingen die minder dan 5 jaar samen zijn met een partner, wil meer dan 75 procent elke week seks.

De realiteit is anders. 38% zegt minstens één keer per week seks te hebben met zijn of haar partner. Maar zodra partners trouwen of samenwonen, heeft 62% minder dan één keer per week seks. Bij niet-getrouwden en niet-samenwonenden ligt dat percentage op 43.

Quote Bijna de helft van de Vlamingen krijgt minder dan een keer per week een compliment van zijn of haar partner

Naast seks mogen ook complimenten niet ontbreken. Ongeveer de helft van de Vlamingen (48%) vindt dat koppels elkaar wekelijks zouden moeten complimenteren. Iets meer dan een vijfde (22%) verwacht zelfs dagelijks een compliment, en mannen (24%) vinden dagelijkse complimenten belangrijker dan vrouwen (19%).

Maar ook hier stroken de verwachtingen niet zo met de realiteit. Hoewel 48% van de Vlamingen wekelijkse complimenten verwachten, komen slechts 37% aan hun trekken. Bijna de helft (46%) van de Vlamingen in een relatie melden dat ze geen wekelijkse complimentjes krijgen. Auwtch.

Ruziën mag

Volgens een derde van de Vlamingen kunnen koppels gerust elke maand (een paar keer) ruzie maken. Een grote meerderheid (72%) vind wel dat ruzie tussen koppels niet langer dan een dag mag duren. En ook al sleept het op die manier misschien wat langer aan, 4 op de 10 Vlamingen (37%) willen dat een ruzie tot in de puntjes wordt uitgepraat. Al vinden vrouwen (40%) dat nog net wat belangrijker dan mannen (33%).

En als er geruzied wordt, waarover dan? Slechte communicatie spant de kroon en staat bij 59% van de Vlamingen in de top 3, gevolgd door huishoudelijke taken (36%) en tijdsindeling (33%). Over kinderen (27%), persoonlijkheid (26%) en geld (15%) worden ook al eens wat woorden gewisseld. Opvallend: jaloezie staat op de laatste plaats.

Als puntje bij paaltje komt, kunnen we altijd op onze wederhelft rekenen. 8 op de 10 Vlamingen zegt zijn of haar partner te beschouwen als beste vriend. De overgrote meerderheid (94%) zal zijn of haar partner als eerste contacteren bij heel erg goed of juist heel erg slecht nieuws.

