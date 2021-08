“Zonlicht wakkert de passie aan.” Wetenschappers verklaren waarom de zomer goed is voor je seksleven

Al maanden wordt er gesproken over de summer of love , de liefdeszomer van 2021. Wetenschappers van Tel Aviv geven daar nu een andere invulling aan. Ook zij geloven dat er tijdens dit seizoen meer gevoosd en gemuild werd. Maar ze schrijven dat niet toe aan de postlockdownkriebels, wel aan zonlicht en onze hormonen.

Onderzoekers aan de Tel Aviv Universiteit hebben ontdekt dat zonlicht een invloed heeft op onze hormonen en ons libido, ongeacht gender. Met andere woorden: hoe hoger de temperaturen, hoe heter het er tussen de lakens aan toegaat. De bevindingen van de studie werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cell Reports.

“We weten al jaren dat uv-straling van de zon de testosteronniveaus bij mannen verhoogt. Daarnaast is het een vaststaand feit dat zonlicht een invloed uitoefent op ons seksleven”, vertelt professor Carmit Levy, die meewerkte aan de studie. “Hoe dat allemaal komt, was echter niet duidelijk. We hebben geprobeerd om dat te achterhalen.”

Liefde op het eerste zonlicht

Eerst en vooral hebben Levy en haar onderzoeksteam dierenproeven gedaan. Er werden een aantal dieren blootgesteld aan zonlicht, en heel specifiek aan uvb-stralen. Het effect was immens. Bij de vrouwtjes schoten de hormoonniveaus als een raket in de lucht, hun eierstokken werden groter en ze gedroegen zich extra hitsig. Beide geslachten hadden eveneens meer zin in geslachtsgemeenschap.

In een tweede fase herhaalden ze dit experiment, met één klein verschil. Er werd een specifiek eiwit uit de huid gehaald, namelijk p53. Dat is een belangrijk eiwit dat je lichaam beschermt tegen zonlicht en schade aan je DNA. Door de eliminatie van p53 was er geen impact meer op het seksuele gedrag van de dieren. Op basis daarvan concludeerden de wetenschappers dat onze huid een centrale rol speelt. Als onze huid blootgesteld wordt aan zonlicht, krijgen we dus hormonale veranderingen en andere seksuele goestingskes.

Om daar zeker van te zijn, voerden Levy en co ook een paar testen uit bij mensen. 32 proefpersonen kregen een lichtbehandeling en moesten een vragenlijst invullen. Zowel de mannen als de vrouwen hadden het gevoel dat de romantiek en de passie in hun leven was aangewakkerd.

Diezelfde proefpersonen kregen daarna nog eens de opdracht om twee dagen lang te blijven, om vervolgens een klein halfuurtje in de zon te gaan zitten. Uit bloedanalyses bleek dat het zonlicht resulteerde in hogere testosteronniveaus.

“We mogen niet vergeten dat zonlicht gevaarlijk is. Het kan ons DNA beschadigen en leiden tot huidkanker. Maar hetzelfde systeem dat ons lichaam beschermt tegen zonlicht, heeft nog een andere opvallende functie. Het heeft ook een invloed op onze hormonenhuishouding, en dus op ons libido”, besluit professor Levy. Als we dan terugblikken op onze trieste zomer met veel bewolkt regenweer, voorspelt dat alleszins niet veel goeds voor de romantiek bij de Belgische huishoudens. Laten we duimen voor een Indian summer.

