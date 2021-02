Zita (20) ontdekt dat ze panseksueel is door Lize: “Tijdens onze eerste keer seks kreeg ik mijn eerste orgasme ooit”

“Vroeger vroeg ik me af of ik biseksueel was. Toen ik op mijn vijftiende mijn eerste vriendin had, dacht ik dat het een experimentele fase was. Zeker toen ik daarna uitsluitend nog met jongens kuste. Maar zo’n twee jaar geleden ontmoette ik Lize. Er was metéén een klik. Ze was nieuw in mijn korfbalploeg, en we kregen een sterke band op korte tijd. We spraken af, gingen samen naar fuiven, die dingen. Op een gegeven moment vertelde Lize dat ze op meisjes viel. Ik had niet meteen door wat ze daarmee wilde zeggen (lacht). ‘Ik vind je echt leuk, Zita’, verduidelijkte ze. Toen ze dat zei kwam er iets in mij los. Vanaf dat moment genoot ik extra hard van de aandacht die ik van haar kreeg. Ik vond het heerlijk dat ze verliefd was op mij.”