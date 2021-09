Zeg niet ‘je maagdelijkheid verliezen’, maar ‘seksueel debuut’. “Het kan je hele leven lang vaak en op verschillende manieren gebeuren”

Is de term ‘maagdelijkheid’ verouderd en achterhaald? Nicolle Hodges, zelfverklaard seksuele vrijheidsfilosoof, komt met een alternatief op de proppen: seksueel debuut. Een veel vrijere, minder heteronormatieve en minder vrouwonvriendelijke interpretatie van ‘je eerste keer’. “Met seksueel debuut toon je aan dat maagdelijkheid een concept is dat niet bestaat, omdat je seksuele reis nooit echt eindigt.”

Volgens feministen heeft de term maagdelijkheid een erg vrouwonvriendelijke bijklank: het is een geschenk, dat je op een gegeven moment afgenomen wordt. Je ‘verliest’ je maagdelijkheid. Professionals die zich toespitsen op seksuele voorlichting merken dan weer dat traditionele verhalen over maagdelijkheid vaak niet overeenkomen met de eerste intimiteitservaringen in het echte leven. Queer-activisten vinden het concept dan weer heteronormatief, bij veel niet-heteroseksuele ervaringen niet van toepassing.

Vorig jaar kwam de Canadese Nicolle Hodges, die zichzelf ‘sexual freedom philosofer’ noemt, daarom met een alternatief op de proppen. Ze bracht het boek‘Oh, the Places You’ll Go Go!’ uit, over seksuele verkenning en vrouwelijke orgasmes, en vond de term maagdelijkheid haaks staan op seksuele expressie, bevrijding en empowerment. Haar voorstel: seksueel debuut. Een neutralere manier om ‘je eerste keer’ te beschrijven.

Quote De term ‘seksueel debuut’ biedt een nieuw perspec­tief: we zijn seksueel autonome individuen die elk op hun eigen manier intimiteit ontdekken.

Uit sommige hoeken kwam kritiek, maar in het algemeen reageerden mensen dankbaar. Ze gaven aan dat ze het concept ‘maagdelijkheid’ niet vonden passen bij hun ervaringen. Het begrip ‘seksueel debuut’ biedt een nieuw perspectief: we zijn seksueel autonome individuen die elk op hun eigen manier intimiteit ontdekken.

Nicolle Hodges ziet het sindsdien groots: ze post er regelmatig over op Instagram en Twitter, liet zelfs T-shirts bedrukken met de term. Ze wil ook reclame gaan maken voor het idee, met een heuse jingle, en werkt aan een reeks video-interviews waarin mensen reageren op het idee van seksueel debuut.

Ingrijpende momenten

De term ‘seksueel debuut’ is niet nieuw. In de jaren 70 en 80 werd ‘seksueel debuut’ gebruikt in academische publicaties als eufemisme voor ‘eerste vaginale seks’, daarna ook als alternatief voor ‘eerste coïtus’. Maar Hodges ziet het breder. “Seksueel debuut is iets dat je hele leven vaak en op veel verschillende manieren kan gebeuren”, vertelt ze aan BBC. “Het is niet alleen het vervangen van maagdelijkheid door een nieuwe term”, zegt ze. “Met seksueel debuut toon je aan dat maagdelijkheid een concept is dat niet bestaat, omdat je seksuele reis nooit echt eindigt.”

Met de nieuwe term wordt ook komaf gemaakt met het beeld dat het maagdenvlies scheurt bij de ‘eerste keer’. Wetenschappers weten sinds kort dat dat niet meer klopt: sommige vrouwen hebben het niet of nauwelijks, bij anderen scheurt het nog voor ze seksueel contact hebben.

Nicolle Hodges: “Een seksueel debuut kan bijvoorbeeld het moment zijn waarop je als vrouw voor het eerst met een andere vrouw kust, je jezelf voelt oplichten en voelt dat er iets in jezelf verandert. Dàt is een seksueel debuut: een ingrijpend moment in je leven, dat helpt om jezelf beter te begrijpen.”

“Wanneer je seksueel debuut ziet als iets dat meerdere keren, op meerdere manieren en op elke leeftijd kan gebeuren, verlicht het de druk op je schouders die vandaag de dag vaak gepaard gaat met ‘de eerste keer’”, besluit Hodges. “Het staat bovendien los van wat de rest van je seksuele reis zal zijn, of met wie je die beleeft.”

