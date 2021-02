Zeg het met bloemen ... van LEGO. Redactrice Liesbeth knutselde samen met haar lief een boeket in elkaar

Waarom zou je voor valentijn een boeket geven dat na enkele dagen verwelkt, als je zelf bloemen kunt knutselen die de tand des tijds doorstaan? Dat is wat Lego gedacht moet hebben, want het speelgoedbedrijf verkoopt ‘bouwbare’ rozen, asters en margrieten. Redactrice Liesbeth testte het uit met haar lief. “Samen een IKEA-kast in elkaar zetten was voor ons de grootste relatietest ooit. Ik hou mijn hart al vast.”

Nog enkele dagen en het is weer tour d’amour. Een bosje bloemen is een klassiek cadeau. Niks mis mee, maar het kan creatiever. Lego heeft er een oplossing voor gevonden. Het Deense bedrijf met de plastic blokjes trekt voluit de kaart van romantiek en brengt een bloemenboeket uit dat je zelf kunt bouwen. De bouwset bevat 756 blokjes waar je roze rozen, een leeuwenbek, een lavendeltak, een aster, madeliefjes en een goudpapaver van kunt maken.

Welkome afwisseling

“Toen gevraagd werd wie van de redactie eens een doos wou uittesten, was ik er als de kippen bij. Geen idee wat andere mensen doen als ze thuis zijn. Wandelen komt me stilaan de keel uit, videocalls met e-peritieven idem dito. En ik ben sowieso niet de enige. Wereldwijd wordt er waarschijnlijk meer dan ooit genetflixt. Elke afwisseling is dan ook meer dan welkom.

Wanneer ik ’s avonds toekom met een doos van Lego onder de arm, reageert het lief gelukkig ook enthousiast. Of hij er vroeger als kind mee speelde? ‘Absoluut. Op de lagere school hadden kinderen de keuze: buitenspelen of binnen grote Lego-trucks in elkaar puzzelen. Ik deed dat supergraag. Wekenlang gefocust werken aan zo’n truck, en kei blij zijn als het af is.’ Dat leidt tot twee constataties. Eén: mijn vriend is altijd een schattige nerd geweest. En twee: wekenlang? De moed zakt me even in de schoenen. Komt daar nog eens bij dat we recent een IKEA-kast in elkaar hebben gezet, en het volgen van die instructies was de grootste relatietest die we ooit hebben ondergaan. Ik hou mijn hart al vast.

Volledig scherm Het knutselwerk van redactrice Liesbeth. © rv

Gelukkig vallen die twee zaken op geen enkel vlak te vergelijken. Waarbij we met die beruchte IKEA-kast volledig naast elkaar communiceerden, leken we elkaar nu wél te begrijpen. ‘Nee schat, je moet dat tsjoepkje op dat tsjoepke zetten.’ Fluitje van een cent, dus. Op anderhalf uur is de klus geklaard en is ons appartement een boeket rijker. Voor hem: pure nostalgie. Voor mij: puur genieten, lachen en bijbabbelen met een glas wijn erbij.

Therapeutisch

Echt moeilijk was het niet, eerder repetitief. Om bepaalde bloemen tot een goed einde te brengen, moet je verschillende stappen ongeveer twintig keer herhalen. Dat lijkt misschien saai, maar dat is het niet. Terwijl je je focust op de steentjes en kleuren, laat je onbewust alle stress los. En de manier waarop je de chaotische hoop steentjes (700 zijn er echt wel veel) sorteert per grootte en per kleur werkt gek genoeg rustgevend, alsof er al die tijd een innerlijke Marie Kondo in me schuilde. Ik las ooit dat alles wat repetitief is, rust brengt in de amygdala, het deel van je brein dat betrokken is bij emoties. Misschien is het dat? Of misschien kan je gewoon even relaxen, je gedachten op nul zetten en weg zijn van de wereld? Geen idee, maar ik ben in ieder geval meer zen dan na het bingen van de zoveelste serie op Netflix.”

Volledig scherm Lego © Lego

Het bloemenboeket kost 59,99 euro en kan je online kopen.

