“Ze had stomende seks met echte ‘alfamannen’.” Peter (30) is jaloers op het verleden van zijn vriendin, relatietherapeut Wim geeft raad

Sander (28) wil zijn vriendin zien vreemdgaan: “Het idee vind ik opwindend.” Relatiethe­ra­peut Wim Slabbinck geeft raad

Als Sander (28) voluit fantaseert, ziet hij zijn vriendin Annelies (27) het liefst van al vreemdgaan met een andere man. Hij wil dat idee ook echt in de praktijk omzetten en dat fenomeen heet, in het seksuele woordenboek, ‘cuckolding’. “Maar hoe leg ik dat aan haar voor? Zou een parenclub de oplossing zijn? En wat als het in mijn fantasie beter is dan in werkelijkheid?” Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft Sander advies én een praktische doetip. “Geloof het of niet, maar je bent niet de enige man die hierover fantaseert.”

12 december