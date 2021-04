Zangeres Severine Doré en haar man zijn slechtziend maar zien elkaar daarom niet minder graag: “Toen ik hem ten huwelijk vroeg schoot hij keihard in de lach”

“Sorry schat, vanavond niet ...” Waarom voelen we ons zo schuldig als we onze partner afwijzen?

17 maart Jani Kazaltzis geeft in de eerste aflevering van ‘Kat Zonder Grenzen’ toe dat hij zich schuldig voelt tegenover zijn partner, als hij geen zin heeft in seks. “Je partner afwijzen, ik vind dat het zwaarste wat er bestaat in een relatie”, aldus de stylist. Uit onderzoek blijkt dat veel koppels seksuele problemen ervaren, omdat de ene partner meer zin heeft dan de andere, maar hoe komt dat? Waarom voelen we ons daar zo schuldig over? En wat kan je eraan doen? Relatietherapeut en seksuologe Chloe De Bie geeft raad.