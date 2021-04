Zangeres Severine Doré en haar man Koen zijn bijna blind maar: “Ik zíé misschien niet hoe mooi ze is, maar ik voel hoe ze straalt”

Neem vier minuten de tijd om je levensverhaal te vertellen.

Koen: “‘Ben je zo geboren?’ is een vraag die ik al verschrikkelijk vaak gekregen heb. Het antwoord is ‘nee’. Het is te zeggen: ik weet niet of ik ooit goed heb kunnen zien. Toen ik kleuter was, hebben mijn ouders niets gemerkt. Toen ik het eerste leerjaar moest overdoen, dacht men aanvankelijk dat ik niet schoolrijp was. Tot een meester opmerkte: ‘Volgens mij kan Koen niet lezen wat er op het bord staat’. Zo ontdekten ze dat ik een genetische afwijking heb: een aandoening op het netvlies, waardoor mijn ogen vervroegd verslijten. Je krijgt kokerzicht en je gezichtsscherpte gaat achteruit.”

“Als kind reed ik nog met de fiets, als adolescent ging ik nog joggen. Ik heb mijn studies kinesitherapie ook gewoon aan de hogeschool kunnen doen. Maar in 2000 heb ik een acuut glaucoom gehad. Van het ene op het andere moment is mijn zicht weggevallen. Ik zie enkel nog licht en donker. In de volksmond ben ik blind, maar dat woord gebruiken Severine en ik niet graag.”

Severine: “Net als Koen ben ik geboren met een genetische afwijking, maar ik kan nog kleuren onderscheiden en vage contouren zien. Mijn zicht gaat gelukkig niet snel achteruit. Ik ging altijd naar een gewone school en mijn ouders hebben me opgevoed met het idee: ‘We doen zo normaal mogelijk’.”

“Toen ik in 2000 deelnam aan Miss Vlaanderen was daar veel om te doen: ‘een blinde’ die deelnam aan een schoonheidswedstrijd? Alsof wij niet met ons uiterlijk zouden bezig zijn! Ik vond die reacties heel gek. Ik kwam op Man Bijt Hond, Het Hart van Vlaanderen en De Laatste Show. Toen ik twee jaar later deelnam aan de preselecties voor Eurosong, scoorde ik met mijn nummer Wherever you’ll be. Plots stond de wereld op zijn kop: iedereen herkende me plots en voor ik het wist, stond ik in het Sportpaleis. Ik wilde altijd graag zangeres worden, maar ik vond de bekendheid moeilijk. Mijn manager zei: ‘Je bent een heel goede zangeres maar je bent geen artieste’. Mijn geluk zit eerder bij een klein bandje, dan op een groot podium. Maar ik kijk er met dankbaarheid op terug.” Benieuwd naar meer? Lees morgen het volledige interview in NINA of op nina.be.

Volledig scherm © Jan Vandevyver