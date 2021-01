Word jij opgewonden van jezelf? Een seksuoloog en vibratorinfluencer over ‘autoseksualiteit’: “Jezelf sexy vinden komt je seksualiteit ten goede”

Ben jij autoseksueel? Met die vraag begint Kourtney Kardashian (41) een artikel op haar lifestylewebsite Poosh. Daar wordt autoseksualiteit omschreven als een persoonlijkheidskenmerk dat ervoor zorgt dat je opgewonden raakt van jezelf. Een seksuoloog en een vibratorinfluencer over het fenomeen: “Van jezelf houden is als met jezelf trouwen. Omdat je jezelf graag ziet for better and for worse.”