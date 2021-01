Willy (81) ging 50 jaar geleden naaktzwemmen met zijn vrouw in Griekenland en beleefde de beste seks ooit: “We werden nudisten om die ervaring te herbeleven”

“1969, zoiets zal het geweest zijn. Mijn vrouw Clara was half in de twintig, ik achteraan de twintig. We waren op reis in Griekenland, samen met een groep. Er was zelfs een pastoor bij die op ons zou passen. (gniffelt) Op een dag glipten we weg van de rest en zonderden we ons af. We liepen hand in hand langs het kiezelstrand, maar omdat we toen nog niet getrouwd waren mocht ook dat liever niet gezien worden. Het was een bloedhete dag, de zon scheen fel in onze ogen en we konden onze kleren nauwelijks verdragen.”