Wendy (37) en haar man groeien steeds verder uit elkaar: “Ik ben smoorverliefd. Op een vrouw.” Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad

Na een huwelijk van veertien jaar zit er bij Wendy (37) en Ben (38) sleur in. Bovendien is ze tot over haar oren verliefd op een vrouw. “Ben heeft er geen probleem mee dat ik op vrouwen val. Maar deze hevige verliefdheid dreigt ons uit elkaar te drijven”, zegt Wendy. Volgens relatietherapeut en seksuoloog Wim Slabbinck is het normaal dat je seksueel gedrag en seksuele identiteit nog sterk verandert doorheen de tijd. Hij geeft concreet advies om daarmee om te gaan. “Stel jezelf eens de vraag of jouw verliefdheid op de vrouw je liefde voor Ben echt in de weg staat. Is er een mogelijkheid dat ze beide mogen blijven bestaan?”