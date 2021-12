WEDSTRIJD. Trakteer jezelf op een hoogtepunt dankzij deze giveaway van NINA en Babylon Loveshop

Pascal heeft buitenech­te­lij­ke seks met collega Greta op een barre winter­avond: “Ik voelde haar harde tepels door haar blouse”

“Ik had geen ervaring met dit soort van seks. Maar wat ik hier meemaakte was onbeschrijflijk.” Na een nieuwjaarsdrink met het werk rijden Pascal en Gerda samen naar huis. Hij is getrouwd, maar ongelukkig in zijn huwelijk. Zij is ‘de zonnestraal van het kantoor’, gegeerd bij alle mannelijke collega’s. In plaats van Gerda af te zetten en naar huis te rijden, beginnen ze hartstochtelijk te zoenen in de kou, op een kille winteravond. Zijn hand glijdt al snel in haar slip, maar hoe ver zal het gaan?

