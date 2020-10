“We hielden bij wie het meeste klaarkwam. Het was 12-8 voor mij.” Louise (41) en haar minnaar hebben superseks in een hotelkamer

“Eind vorig jaar leerde in Jasper kennen toen ik van dienst veranderde. We hebben allebei een administratieve functie op een groot bedrijf. We raakten aan de praat en ontdekten al snel dat we het goed met elkaar konden vinden. Al vanaf die eerste dag waren we maatjes. Niets meer. Hij had een relatie, ik ook. Maar mijn relatie zat in een sleur. Ik miste spanning, avontuur, seks ... En hij had hetzelfde voor. We zagen elkaar élke dag. Tijdens de pauzes gingen we samen lunchen, we wisselden veelbetekenende blikken uit als we elkaar kruisten op het werk en na een tijdje begonnen we elkaar te sms’en.”