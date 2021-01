Wat kan je doen als je seksleven in het slop zit? Belgische wetenschappers onderzoeken het en hebben jouw hulp nodig

“Binnen een relatie is het sowieso niet makkelijk om vast te houden aan een fijn seksleven. In het prille begin zetten we elkaar - en seks - vaak hoog op de prioriteitenlijst. Maar dan ... life happens. De nieuwigheid gaat eraf, verantwoordelijkheden komen erbij”, vertelt Sofia Prekatsounaki, onderzoekster aan de KU Leuven. Studies hebben aangetoond dat seksuele tevredenheid en seksueel verlangen meer dan eens afnemen naarmate een relatie langer duurt. Dat komt onder meer omdat partners in langere relaties minder moeite doen om dicht bij elkaar te komen. We gaan er vanuit dat we elkaar al door en door kennen, waardoor we geen aandacht hebben voor het mysterie van onze partner en we geen ruimte laten om elkaar te verrassen. Binnen langdurige relaties nemen we vooral andere rollen op, zoals die van carrièrevrouw of –man, moeder of vader. Het resultaat: we hebben geen aandacht voor onszelf en onze partner als seksuele wezens.”

“Midden in de corona-pandemie krijgen deze rollen nog meer de overhand dan anders. Werk ligt opeens prominent op de keukentafel, net als huiswerk voor rekenen of Frans. We zien onze partner meer dan ooit, maar de invulling van de tijd samen is drastisch veranderd. En dat heeft een effect op ons seksleven.”

Een spetterend seksleven komt niet uit de lucht gevallen

“Het grootste probleem zijn onze verwachtingen. We verwachten dat een spetterend seksleven spontaan en helemaal vanzelf ontstaat en blijft, terwijl we druk zijn met andere dingen. Reality check: daar is niets van aan. Seksualiteit is het product van de dagelijkse omgang tussen twee partners. Hoeveel rekening houden we met de behoeften van onze partner? In hoeverre voelen we ons door onze partner begrepen en gerespecteerd? Wanneer het leven dus iets anders vraagt van ons en onze interacties binnen de relatie, dan is het niet gek dat we elkaar even kwijtraken als seksuele partners. Het belangrijkste is om te weten hoe we elkaar weer terug kunnen vinden.”

Relatieopdrachten

De vraag van één miljoen: hoe doe je dat? De sleutel ligt volgens de onderzoekers in hoe koppels dagelijks met elkaar omgaan. Om dat beter in kaart te brengen, voeren de wetenschappers een online studie uit waar beide partners in een relatie bij betrokken worden. Via een mobile app houden de partners een relatiedagboek bij en krijgen ze relatieopdrachten om samen uit te voeren. Op die manier wordt het effect van hele concrete relatietips uitgetest en gemeten.

Er zijn voor dit onderzoek nog deelnemers welkom. Ben je dus nieuwsgierig geworden over wat sekswetenschap en jouw relatie voor elkaar kunnen betekenen? Meer info vind je online.