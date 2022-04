Wat hij mist in zijn seksloos huwelijk vindt Hidde bij vurige Kirstin: “Met haar handen hield ze mijn hoofd down under”

Nieuw pornofesti­val SMUT wil taboes doorbreken. “Het is ook gewoon een vorm van kunst”

Het einde van de maand april wordt héét. We hebben het dan niet over weersvoorspellingen, wel over het festival SMUT dat zal plaatsvinden van de 22e tot de 24e. Het evenement staat namelijk volledig in teken van pornografie. Ja, er zal expliciete seks getoond worden. Maar het doel is vooral taboes doorbreken en het pad effenen voor de alternatieve pornoscene, die een stuk diverser en vrouwvriendelijker is.

