Wat als jij je partner terug wil, maar die er klaar mee is? Relatietherapeut: “Maandenlang treuren wordt niet geaccepteerd door de samenleving”

Na een huwelijk van zeven jaar en vier (ontzettend schattige) kinderen, gingen rapper Kanye West (44) en Kim Kardashian (41) begin dit jaar uit elkaar. De scheiding is nog niet officieel rond: Kim draagt tot op heden nog de naam Kardashian-West, maar ze zit niet bepaald op een verzoening te wachten, lijkt het. Integendeel: momenteel is de televisiepersoonlijkheid volop aan het daten met de dertien jaar jongere komiek Pete Davidson. De twee worden regelmatig out and about gespot. Volgens bronnen is Kim constant aan het giechelen en erg gelukkig.