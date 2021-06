Wanneer de vonken eraf vliegen: relatietherapeut legt uit wat chemie is. “Pas als alle vijf ingrediënten aanwezig zijn, is er echte ‘chemistry’”

OPROEP. Mag NINA je liefdespro­ble­men helpen oplossen, met advies van een professio­nal?

18 mei Zit je relatie in een dip? Heb je het moeilijk als single? Heeft je partner verlangens waar jij niet aan tegemoet wil komen? Is een ex opgedoken en zijn of haar oude passies weer aangewakkerd? Hou je van je lief, maar niet van je schoonmoeder die zich met alles bemoeit? Of heb je het gevoel dat je altijd op de tweede plaats komt in jullie huwelijk? Last call voor gratis advies van seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck.