Waarom daten vrouwen het liefst een grotere man? “Andere eigenschappen, zoals kunnen koken, worden steeds belangrijker”

“Het is een stomme aanname dat de man groter moet zijn dan de vrouw”, horen we Holland in een interview met z’n tegenspelers Zendaya en Jacob Batalon zeggen. De interviewer vroeg wat Holland ervan vindt dat zoveel mensen commentaar geven op het lengteverschil tussen hem en Zendaya. Er gingen al jaren geruchten de ronde dat de twee zouden daten, maar pas sinds juli dit jaar is ‘Tomdaya’ officieel een ding. “Mijn mama is ook groter dan mijn papa”, valt zijn vriendin hem bij. “Het is helemaal niet raar als vrouwen groot zijn”, vindt ook Batalon.