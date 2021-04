Vrijgezel Ivan (65) vindt al jaren geen nieuwe partner. Relatietherapeut Wim Slabbinck: “Stel je niet op als grijze muis, dat spreekt niemand aan”

Even voorstellen. Ivan is een fitte zestiger en is ervaren in de liefde: hij was nooit getrouwd, maar woonde heel lang samen en had ook enkele latrelaties. Al drie jaar bewandelt hij de wegen van het daten. Hij zoekt contact via sociale media, of de app Tinder: “Na zoveel jaar als single, en op mijn leeftijd, zoek ik vooral een warme band met een vrouw. Ik hoef niet opnieuw samen te wonen, een latrelatie is ook goed. Ik geloof zeker nog in de ware liefde, ook al ben ik wat ouder. De totale passie hoeft niet: als het in bed goed is en we kunnen praten over een aantal dingen, ben ik al tevreden. Als ik in een relatie stap, geef ik me altijd voor de volle honderd procent. Helaas is dat niet altijd wederkerig. Mijn hart is in het verleden vaak gebroken”, vertelt hij.