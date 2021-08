Viktor heeft een driedaagse seksdate met de Zweedse Astrid in Berlijn: “Toen ik mijn vingers over haar lippen liet glijden kreunde ze zachtjes”

Malti (51) valt in zwijm voor de jongere Giuliano op een reggaefes­ti­val: “Ik dacht: dit jong blaadje laat ik niet schieten”

7 augustus “Het was superdruk maar daar merkten we niets van. We zaten volledig op ons eigen eiland. Van het concert heb ik niets gezien. We keken elkaar de hele tijd in de ogen en waren verkocht.” Malti (51) ontmoet Giuliano (36) op het Reggae Lake Festival in Amsterdam. Ze neemt hem na 10 jaar zonder one-night-stands toch mee naar haar hotelkamer. “Na die eerste nacht wist ik: ik ben een cougar (lacht).” Elke week gaat journalist Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit, vrij van oordeel. Deze week lees je de summerseks van Malti.