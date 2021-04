“Vieren met onze inner circle maakte de dag persoonlijker en gezelliger”: deze 4 koppels brengen een ode aan de microwedding

Say yes to the vintage dress: tweede­hands trouwmode is in opmars

22 februari Something old, something new: da’s de traditie bij trouwfeesten. En dat beperkt zich niet langer tot een geërfde kousenband of oorbellen. Ook tweedehands trouwjurken zijn bezig aan een opmars. Kijk maar naar de bekende modeblogger Paulien Riemis: zij begint aan een nieuw avontuur waarbij ze pre-loved jurken verkoopt. “Het is zonde om een prachtige trouwjurk één keer te dragen en daarna te laten verkommeren in een kleerkast.”