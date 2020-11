VIDEO. Achter de schermen bij de fotoshoot met tortelduiven Ben Segers en Lenny Van Wesemael voor NINA: “Dit is moeilijker dan acteren”

Meno- en penopauze blijven taboe voor vrouwen én mannen: 1 op de 4 mannen gelooft er zelfs niet in

20 september Krakende gewrichten, stramme ledematen, een uitdijend buikje en ook de seks is niet meer wat het geweest is. Dat is het stereotype beeld over de menopauze en de penopauze. Niet bepaald aanlokkelijk, waardoor we er liever over zwijgen: meer dan de helft vindt de overgang taboe. Dat toont een nieuwe studie van iVox aan, die werd uitgevoerd in opdracht van JOE voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’ met presentatrice Tess Goossens.