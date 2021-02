Verboden liefde: zwaar gehandicapte David beleeft zijn eerste romance met een thuisverpleegster. “Als haar baas het wist, zou ze nooit meer werk vinden”

In de aanloop naar valentijn viert NINA de liefde. Ook de liefde die, hoe vurig ook, niet mocht zijn. Vandaag: de verboden liefde van David*. Door een spierziekte kan David alleen zijn hoofd bewegen. Maar dan komt eens per week een nieuwe thuisverpleegster, Liv. Ze groeien naar elkaar toe, ook al is dat van haar werkgever strikt verboden. Zes maanden later, tijdens een avond voor tv samen, overbruggen ze de laatste centimeters afstand tussen elkaar. “‘Zet je dichter bij me’, zei ik haar. ‘En neem mijn hand vast’. Ik voelde dat haar handpalm klam was. Toen ze naar huis vertrokken was, lag ik naar het plafond te staren. ‘Is dit echt gebeurd?’ Ik kon het niet geloven.”

*David is een verzonnen naam. De man die we interviewden, wilde anoniem getuigen.

“Ik liet sporadisch een meisje van plezier langskomen. Maar dat voelde altijd zo artificieel aan. Dat iemand ook echt iets voor mij voelde, had ik nog nooit meegemaakt.” Wanneer we David (30) bellen, pakt eerst zijn moeder op. David woont nog thuis, want hij heeft een ernstige spierziekte. “Ik kan amper bewegen. Een computer bestuur ik met mijn hoofd. Ik game, kijk wat tv. Veel spannends gebeurt er niet in m’n leven.” Tot de nieuwe thuisverpleegster Liv (23) (ook een gefingeerde naam, red.) langskomt. “Een prachtige vrouw met lang haar en felblauwe ogen. Zo eentje die hoofden doet draaien op straat. En ze hield van de films waar ik van hield. De muziek waar ik van hield. Én van gamen. Ik voelde dat ik volledig mezelf kon zijn bij haar. Met ziekte en al. De eerste keer dat ze me zag, bekende ze dat ze nerveus was.”

Liv werkt vanaf dan elke donderdag bij David en zijn moeder. Maar al snel komt ze een pak vaker op bezoek. “Als mijn moeder haar vriend bezoekt, heb ik een verzorger nodig. Liv stelde zich kandidaat. Op die avonden keken we samen tv. De eerste keer wilde mijn moeder haar betalen. ‘Niet doen, ik ben graag bij David’, hoorde ik haar zachtjes antwoorden. Ik wist niet waar ik het had. Elke keer daarna schoof ze dichter en dichter naar me toe in de zetel. Op een avond vertelde ik haar dat ik hou van knuffelen. ‘Maar niemand knuffelt me ooit.’ Ze pakte me vast, minutenlang. Haar hoofd begraven in mijn nek en, achteraf, haar felblauwe ogen die in de mijne keken: ik had het nog nooit zo warm gehad vanbinnen.”

Verliefde pubers

David durft er voor het eerst van te dromen dat een meisje op hem zou vallen. Na de knuffel praatten hij en Liv bijna elke dag via Whatsapp. “Maar Liv bekende me ook dat ze bang was. Haar werkgever was strikt. Met een patiënt contact hebben buiten het werk was compleet uit den boze. Zag ze een patiënt op straat, dan moest ze naar het andere voetpad oversteken. Als haar baas zou ontdekken dat wij goede vrienden waren, zou ze op een zwarte lijst belanden, ontslagen worden en niet meer aan werk geraken als thuisverpleegster. Ze zei me: ‘Ze kunnen het niet tegenhouden dat we vrienden worden. Maar we kunnen het ook aan absoluut niemand vertellen.’”

“Ik probeerde mijn gevoelens voor haar tegen te houden”, vertelt David. “Als ik iets voor een meisje voel, word ik alleen maar gekwetst, had ik geleerd. Maar we waren al zes maanden vrienden en op een avond, toen we weer samen in de zetel zaten, ging het op tv over verliefd zijn. Impulsief floepte ik het eruit. ‘Ben jij verliefd, Liv?’ Ze glimlachte en schudde haar hoofd. Maar onze ogen vonden elkaar, even dacht ze na en zei stilletjes: ‘Waarom denk je dat ik zo vaak bij je ben?’ De adrenaline raasde door mijn lijf, we bleven elkaar aankeken. Elke vezel in mijn lijf hunkerde naar haar. ‘Kom dichter bij me zitten’, zei ik. ‘En neem mijn hand vast.’ Ik voelde dat haar handpalm klam was. Toen ze naar huis vertrokken was, lag ik naar het plafond te staren. ‘Is dit echt gebeurd?’ Ik kon het niet geloven.”

Vanaf die avond zijn Liv en David een koppel, in het geheim. “We gedroegen ons als verliefde pubers. (lacht) Lieve berichtjes, handjes vasthouden. Liv bleef ook mijn thuisverpleegster, maar dat kreeg een nieuwe dimensie. Ze verzorgde me met liefde. Eerst vond ik dat lastig: ik wilde niet dat ze me als een zwakkeling zag. Maar bij haar leerde ik dat mijn beperking geen obstakel hoeft te zijn. Een zorgzame vrouw als Liv voelt niet minder voor me omdat ze me moet helpen met eten tijdens ons romantisch diner. Ik hoefde mijn beperking niet te verstoppen voor mijn vriendin, zoals ik altijd had gedacht. Onze intimiteit was ook nieuw voor me. Toen we de liefde bedreven, voelde ik me een echt mens. Een man. Al vond ik het ongelooflijk frustrerend dat ik alles passief moest ondergaan. Maar ik had veel liefde te geven, en Liv voelde dat. Ik verleidde haar met mijn woorden.”

Houden van of niet kunnen loslaten?

Ondertussen zocht Liv ander werk. Maar in haar privéleven worstelde ze ook nog met andere dingen. “Ze wilde niet meer thuis wonen en naar andere familie verhuizen. Op vijftig minuten rijden. Ik merkte dat ze afstandelijker werd. Een maand lang was alles vaag tussen ons. Ik heb al mijn moed bijeen moeten schrapen om haar een berichtje te sturen. ‘Moeten we niet eens praten?’ Ze kwam een dag later langs en zei me met een zachte stem dat ze niet meer verliefd op me was. Ik zei niks. Niet: ‘Denk er nog eens over na?’. Niet: ‘Blijf alsjeblieft bij me.’ Ik wilde de eer aan mezelf houden. Achteraf gezien heb ik daar spijt van. Een paar dagen bleef ik met stomheid geslagen op mijn kamer. Daarna kwamen de tranen.”

Liv en David besloten vrienden te blijven. Ze had immers ander werk gevonden, maar zou nog twee maanden zijn thuisverpleegster zijn. “Dat was zwaar. Ze verzorgde me nog altijd, maar bleef nu heel professioneel. Soms dacht ik: misschien moet ik haar nu iets heel kwetsend zeggen, zodat ze me nooit meer wil zien of spreken. Dan zou ik tenminste kunnen genezen van de breuk. Toen verhuisde ze en besloot ik: nee, laat ik toch maar een vriend blijven, een luisterend oor. Ik bleef haar steunen terwijl haar leven veranderde. Nu, drie jaar later, heb ik nog altijd gevoelens voor haar. Is dat houden van of niet kunnen loslaten? Ik weet het niet.”

“Een paar maanden geleden zag ik ze nog eens. Telkens ik ze terugzie, krijg ik het meteen weer warm vanbinnen. Ik verlang nog steeds naar haar. We sturen elkaar nog. Ik kan twee dagen zonder berichtjes, daarna begint het te kriebelen en vraag ik hoe ze het stelt. Soms klapt ze dan toe, soms zeveren we weer als vroeger. Ze is nu verloofd. Dat heb ik moeten ontdekken via Facebook. Ik begrijp nog altijd niet goed wat er fout is gelopen tussen ons. Als ik op tv een meisje met felblauwe ogen zie, denk ik aan Liv. Elke vrouw die ik ontmoet, vergelijk ik met haar. Ik denk dat Liv altijd mijn droomvrouw zal blijven.”

