Verboden liefde: wanneer Jasmijns zoontje erg ziek is, vindt ze troost bij collega Dieter. “Hij deed alles met me waar een vrouw van droomt”

“Bij Dieter was ik voor het eerst de vrouw die ik wilde zijn. In lingerie, met mijn krullen in een staartje, wandelde ik naar hem toe in het water van het bergriviertje. Hij streelde de druppels van mijn armen en kuste me.” Wanneer Jasmijns* (34) zoontje ernstig ziek wordt, groeit ze naar haar collega Dieter* (41) toe. Van hem krijgt ze de troostende woorden die haar stille echtgenoot thuis niet geeft. Drie keer beleven ze een droom van een dag samen. Maar Dieter twijfelt: wat als hij met z’n vrouw ook z’n dierbare dochtertje verliest? “Ik had het hem nochtans gezegd. ‘Als je mijn hart steelt, breek het dan niet.’”

“Mijn man en ik hadden net IVF geprobeerd, zonder succes. Dus toen ik daarna opeens wél zwanger was, leek ons zoontje een godsgeschenk. Je kan je inbeelden hoe zwaar de klap was toen acht maanden later bleek dat hij misschien leukemie had.” (stilte)

Mijn telefoongesprek met Jasmijn voelt meteen zwaar aan. Maar de vrouw aan de lijn praat met een lichte, heldere stem. Zonder aarzeling of gêne vertelt ze me over haar gevoelens, als waren ze die van een ander. “Mijn man is al sinds mijn studententijd mijn beste vriend. Maar me affectie geven of open tegen me zijn, dat doet hij niet. Ik voelde me zó eenzaam in die periode. Mijn wondertje was net geboren en ik zou het misschien alweer verliezen.”

‘Die warme ogen. Ik verdronk erin’

Jasmijns collega Dieter stuurt haar in die periode een sms. Dat hij er voor haar wil zijn in die moeilijke tijd, als ze steun nodig heeft. “Ik had hem al op mijn eerste werkdag opgemerkt, een halfjaar eerder. Onze ogen hadden elkaar gekruist en zijn warme, sprekende blik was op mijn netvlies gebrand”, vertelt ze me. “Zijn sms koesterde ik. Voordien hadden we nooit gebabbeld, maar door zijn berichtje raakten we op het werk aan de praat.”

Quote Eenmaal thuis bleven Dieter en ik verder sms’en. Urenlang, tot we nog maar één uur sliepen ’s nachts. Jasmijn

“Elke pauze spendeerden we vanaf dan samen”, zegt Jasmijn. Het bankje naast het bedrijf waar zij en Dieter werkten, werd ‘hun’ bankje, waar ze uren praatten. “We hielden allebei van muziek, auto’s, water. We hadden het ook over mijn zoontje en zijn dochtertje, en zijn tweede kindje op komst. Al was dat pijnlijk voor Dieter: hij had geen tweede gewild en toch had zijn vrouw doorgezet. In die zin vond hij ook steun bij mij. Ik verloor mezelf in onze gesprekken. Nochtans was Dieter niet mijn type. Geen macho, wel een oudere, intelligente man met een bril. En die warme ogen! Ik verdronk erin.”

“Eenmaal thuis bleven we verder sms’en. Urenlang, tot we nog maar één uur sliepen ’s nachts. Mijn man gaf geen kik. Ik liep thuis een pak gelukkiger rond en hij wist dat ik goed contact had met Dieter. Maar hij had me altijd al vrij gelaten. Tja. Dat is ook een vorm van liefde, zeggen mensen me. Ik had liever gehad dat hij op tafel klopte en zei: ‘je bent van mij en van niemand anders’.”

Verbrand door de zon

Na een jaar innige gesprekken op het werk voelen Dieter en Jasmijn de drang om af te spreken. In juli trekken ze een dag naar de Ardennen. “Hij nam me mee naar een afgelegen heuvel in Francorchamps, waar we zicht hadden op het circuit. Ik voel nog zijn warme hand op mijn rug, en toen ik me omdraaide belandden mijn lippen als vanzelf op die van hem. Op een picknickdeken vlijden we ons neer. Daar, met de muziek van ronkende motoren op de achtergrond, waren we voor het eerst intiem. ‘Het asfalt hier is nog nooit zo warm geweest’, zei Dieter.”

Quote Mijn schuldge­voel vrat me vanbinnen weg. Zijn vriendin was net bevallen van hun tweede. Zíj had Dieter meer nodig dan ik. Jasmijn

“Die dag was een van de mooiste dagen van mijn leven”, zegt Jasmijn, met een glimlach in haar stem. “We reden nog verder naar een klaterend bergriviertje in de buurt. Toen was ik voor het eerst de vrouw die ik wilde zijn. Ik had geen stijltang bij, geen make-up, geen badpak. Dus wandelde ik gewoon in lingerie, met mijn krullen in een staartje, naar Dieter toe in het stromende water. Hij streelde de druppels van mijn armen en kuste me opnieuw. Zo vrij en onbezonnen wil ik me altijd kunnen voelen. ’s Avonds kwam ik pas om 19 uur verbrand door de zon thuis. Mijn man zei niks.”

Maar Jasmijn en Dieter twijfelen. Willen ze meer van elkaar? En kunnen ze hun partners dat aandoen? “Dieter maakte zich ook heel erg zorgen om zijn dochtertje”, vertelt Jasmijn. “Ze zag mama en papa veel ruziemaken en dat brak zijn hart.” Een maand later vertelt Dieter thuis dat hij gevoelens heeft voor een ander. Zijn vriendin belt Jasmijn die dag op, om te vragen wat er gebeurd is tussen hen. “Ik zei enkel: we hebben gekust. Ondertussen vrat mijn schuldgevoel me vanbinnen weg. Zijn vriendin was net bevallen van hun tweede. Zíj had Dieter meer nodig dan ik.”

Het laatste gesprek

Eén laatste keer spraken Jasmijn en Dieter die maand nog af. Ze willen zeker zijn. Moeten ze toch niet, ondanks alles, voor elkaar kiezen? “Drie uur spendeerden we in een privésauna. Als ik zoiets met mijn man doe, is hij er gewoon bij. Met Dieter versmolt ik daar. Hij deed er alles met me waar een vrouw van droomt, alsof de rest van de wereld nog even niet bestond. Achteraf, op ons picknickdeken, praatten we. En hoe meer we praatten, hoe meer afstand we namen van elkaar. Hij wilde zijn dochtertje en zoontje zien opgroeien. Ik was jaren geleden al eens vreemdgegaan en besefte dat ik die negativiteit daarrond niet nog eens wilde. ‘Iedereen zal ons scheef bekijken’, zei ik Dieter. ‘Onze familie, onze kinderen.’ (aarzelt) En ik wilde mijn man niet nog eens pijn doen.”

Quote Thuis dacht ik: is dit het nu? Moet ik met deze man oud worden? Ik was kwaad op Dieter. Jasmijn

“Daarna stopte alles tussen ons. Geen babbels meer op ‘ons’ bankje, geen sms’en meer. Dieter had echt een knoop doorgehakt: een einde betekende een einde voor hem. Terwijl ik wel vrienden had willen blijven”, zegt Jasmijn bedrukt. “In het begin viel ik in een zwart gat. Thuis dacht ik: is dit het nu? Moet ik met deze man oud worden? Ik was kwaad op Dieter. Ik had het hem nog gezegd: ‘Als je mijn hart steelt, breek het dan niet.’ En toch liet hij me vallen, als een afdankertje. Een paar keer zag ik hem met zijn wagen voorbij mijn huis rijden, en via een gemeenschappelijke vriend vraagt hij nog altijd hoe het met me gaat. Maar eerlijk? Ik voelde me gebruikt.”

“Het heeft tijd gevraagd voor ik kon koesteren wat Dieter en ik hadden. Maar ik heb die man intens graag gezien. En hij mij ook, dat weet ik. We hebben nooit meer contact. We weten allebei dat als we de deur opnieuw op een kier zouden zetten, we die misschien niet weer op slot zouden krijgen. Ja, ik noem hem mijn grote liefde. Als je vijf jaar lang elke dag aan iemand denkt... Dan is dat toch zo?”

*Dieter en Jasmijn zijn verzonnen namen. De vrouw die we interviewden, wilde anoniem blijven.

