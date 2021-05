Verboden Liefde: voetbaltrainer Bart probeert de rijke, gehuwde Babs uit haar gouden kooi te bevrijden. “Ze smachtte naar intimiteit”

“De eerste keer dat Babs en ik elkaar opmerkten, was de eerste dag dat ik na mijn relatiebreuk opnieuw met een glimlach naar buiten was gekomen. Haar korte, blonde haren. Haar blozende kaakjes. Ze zag er gewoontjes uit, geen hautaine dame. En haar gezicht straalde warmte uit, als was het de zon.” Bart herinnert het zich nog goed, al was het geen liefde op het eerste gezicht, vertelt hij me aan telefoon. “Ik wist dat ze getrouwd en welgesteld was. Haar man leidde een groot bedrijf, met honderdvijftig werknemers. Ons hele dorp wist dat. En ik wilde niet iemands minnaar zijn. Als voetbaltrainer had ik daar al de kans toe gehad, maar zo zit ik niet in elkaar.”