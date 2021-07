Verboden liefde: Tess (35) valt voor de getrouwde Victor (65): “Een man van die leeftijd neemt zijn tijd in bed. Victor kon uren doorgaan”

“Victor was zachter in bed en had elke centimeter van me lief. Terwijl we vreeën, keken we elkaar diep in de ogen.” Tess* (35) had een zware jeugd en vindt relaties moeilijk nu ze volwassen is. Tot ze Victor*(65) ontmoet. Met hem is alles simpel. Hij is een pak ouder, maar liefdevol en zachtaardig. Hun relatie wordt ingewikkelder wanneer Victors vrouw toestemt met zijn affaire en Tess in een ongemakkelijke driehoeksverhouding terechtkomt. “Als ik alleen met haar was, spuwde ze lelijke opmerkingen. ‘Je weet toch dat hij nooit voor jou zal kiezen.’” In de Verboden Liefde-reeks viert NINA de liefde die, hoe vurig ook, niet mag of kan zijn.