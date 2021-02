Verboden liefde: schrijnwerker Kasper houdt van Hannah, maar haar rijke familie vindt hem te min en dwarsboomt de relatie

Verboden liefde: Marie (17) durft niet uit de kast te komen en heeft een geheime lesbische relatie. “In de winkel van haar ouders kusten we in de berging”

9 februari In de aanloop naar valentijn viert NINA de liefde. Ook de liefde die, hoe vurig ook, niet mocht zijn. Vandaag: de verboden liefde van Marie*. Als zeventienjarige ontmoet ze een jonge vrouw die iets in haar wakker maakt. Na weken sms’en belanden ze ’s nachts samen in een jacuzzi, waar ze een aarzelende eerste kus hebben. “De ochtend nadien zochten haar vingers onder de lakens voorzichtig de mijne. We werden samen wakker, hand in hand.” Maar Marie wil niet uit de kast komen, dus de relatie blijft maandenlang geheim. Nu, zo’n tien jaar later, vreest ze dat ze ‘the one’ heeft laten wegglippen.