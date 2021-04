Verboden liefde: Margot beleeft innige romance met Juan, een getrouwde Spanjaard: “Geen enkele man zal me ooit nog zo bevredigen”

Verboden liefde: Tim redt de Turkse Selin uit haar liefdeslo­ze huwelijk. “Na onze eerste nacht samen huilde ze van dankbaar­heid”

23 april “In het holst van de nacht vertrok ze bij haar man. Stilletjes. Ik pikte haar op en we scheurden weg. Even twijfelden we: is dit verstandig? Maar thuis zijn we de eerste dagen niet uit bed gekomen.” Tim* (25) ontmoet de beeldschone Selin* (27) op een Brussels terras, maar de Turkse zit gevangen in een liefdesloos huwelijk. Na zes heimelijke maanden samen kiest het koppel voluit voor elkaar. Ook al betekent dat dat Selin thuis moet vluchten en Tim een stel Turkse mannen op zijn dak krijgt. “Pas toen Selin me leerde kennen, besefte ze hoe vast ze zat.”