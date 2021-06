Verboden liefde: Hanne duikt met keeper Siem de kleedkamers in na de voetbalmatch van haar vriend. “Zijn gespierde lijf maakte me hongerig”

Verboden liefde: Na 25 jaar vinden soulmates Jacob (46) en Kirsten (45) elkaar terug, maar zij is getrouwd. “Onze lichamen versmolten weer als toen”

3 juni “We waren alle twee duidelijk ouder: meer rimpels, minder haar. Maar ik vond haar meteen weer even mooi. We praatten. We huilden. We voelden immense spijt dat we elkaar hadden losgelaten.” Kirsten* is Jacobs* eerste echte vriendin wanneer hij 21 is. Hun relatie is intens en bijzonder, maar eindigt abrupt. Na vijfentwintig jaar belanden de soulmates weer in elkaars armen. Dit keer laten ze elkaar niet meer los. Alleen: Kirsten is getrouwd en heeft kinderen. “Onze lippen zogen zich naar elkaar toe. In die kus beleefde ik al onze kussen van vroeger opnieuw.”