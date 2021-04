Verboden liefde: Chantal is zwanger van haar minnaar terwijl zijn vrouw dat ook is. “Schuldig voelden we ons niet”

Verboden liefde: Charlotte beleeft een passionele relatie met haar baas Kurt. “We hadden stiekeme vlugger­tjes in het archief”

13 februari In de aanloop naar valentijn viert NINA de liefde. Ook de liefde die, hoe vurig ook, niet mocht zijn. Vandaag: de verboden liefde van Charlotte* (29). Ze start een nieuwe job in een klein kantoor en voelt vanaf dag één spanning in de lucht wanneer ze alleen is met haar baas Kurt* (38). Na een maandenlang spel van aantrekking en uitdagen, starten ze een vlammende affaire tussen de lakens. Maar Kurt is getrouwd. In het geheim zoeken Charlotte en Kurt elkaar verder op, niet zelden op het werk. “In het archief, de kelder, de dossierkast, op zijn bureau: elke plek zonder collega’s was goed genoeg. In bed liet hij me dingen ontdekken die ik nooit eerder had durven doen.”