Vandaag is Internationale Voorleesdag: zo boost voorlezen je relatie, ook als volwassenen. “Het is een verleidingsspel met meerdere lagen”

Dat voorlezen bijdraagt tot een betere lees- en taalvaardigheid van onze kroost is geweten. Bovendien werkt een verhaaltje voor het ­slapengaan verbindend. Helaas verleren we dat fijne voorlezen vaak, als we ouder worden. “De reden hoef je niet ver te zoeken”, aldus psycholoog Hein Huyghe. “We krijgen zoveel opties aangeboden. Een serie op tv of Netflix bingewatchen, op stap of op restaurant gaan, noem maar op. Elkaar een verhaal voorlezen lijkt niet meteen een spannend alternatief.”