Van ‘apocalypsing’ tot ‘tindermoeheid’: zo gaan we daten in 2021 volgens relatietherapeut Chloé De Bie. “We worden steeds vrijer in de liefde”

1. Apocalypsing

De laatste maanden is een nieuwe trend opgedoken: apocalypsing. Of: je relatie behandelen alsof het je laatste is. “Er zijn sowieso altijd mensen die de neiging hebben om een nieuwe relatie te overhaasten. Maar sinds de pandemie is deze groep gegroeid”, bevestigt Chloé De Bie. En dat is logisch, zegt ze. “In tijden van lockdowns en pandemieën is het nu eenmaal fijner om met twee samen te hokken dan in je eentje in een leeg huis te zitten.”