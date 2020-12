Van ‘Anaconda’ tot ‘Krull the Warrior King’: 1 op de 10 mannen geeft z’n penis een bijnaam

Seks is overal, maar babbelen over seksualiteit? O wee, dat blijft taboe. Zeker als het neerkomt op mannen en piemelpraat. Maar liefst één op de drie is niet tevreden over zijn penis. 23 procent vreest dat ze te snel klaarkomen. En als het gaat over gezondheid zijn er kerels die met geen woord durven reppen over hun erectieproblemen. Dat toont een studie van onderzoeksbureau iVox in opdracht van JOE, voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’ .

It’s not the size of the boat, but the motion of the ocean. Met dat Amerikaans gezegde sussen we mannen al jaar en dag: de grootte van de penis is niet belangrijk. Maar klopt dat wel? Onderzoeksbureau iVox stelde de vraag aan meer dan 1.000 Vlamingen. 36 procent vindt de lengte wél een belangrijke factor. De helft (48 procent) vindt ook dat de dikte van de penis uitmaakt. Als het specifiek gevraagd wordt aan seksueel actieve vrouwen, zegt de helft dat de grootte geen belang heeft voor het seksueel plezier.

Een heleboel mannen zijn ook best fier: de helft van de ondervraagde groep vindt zijn penis mooi. Eén op de tien is er zelfs zo op gesteld dat ze hem een bijnaam gegeven hebben. 25 procent is daarentegen niet echt tevreden met z’n jongeheer. 7 procent is ronduit ontevreden.

Twee op de vijf mannen zijn al eens onzeker geweest over hun penis. Wanneer andere mannen hun geslachtsdeel zien, bijvoorbeeld, of door porno. Een nieuwe bedpartner gaat ook vaak gepaard met zenuwen, omdat ze nog niet weten wat hij/zij/die zal denken van de penis.

Hygiëne

66 procent wast dagelijks hun penis. 20 procent doet dit om de dag en 11 procent één of twee keer per week. Een meerderheid van de Vlaamse mannen (57 procent) trimt of scheert zijn schaamhaar. Omdat het beter voelt, omdat ze het hygiënischer en mooier vinden, of omdat de bedpartner dit verkiest. 11 procent doet het (ook) omdat hun penis dan groter lijkt.

Quote 22 procent is naar de dokter geweest met een vraag over hun penis

22 procent heeft al eens aangeklopt bij de dokter met een vraag over hun penis. 69 procent heeft nog nooit iets te klagen gehad, de rest heeft al eens last gehad van een kwaaltje, zoals jeuk, een ontsteking, een schimmelinfectie of een SOA.

Erectie

Twee op de drie hebben elke dag een erectie. Oudere mannen bevestigen dit weliswaar minder vaak. Meer dan één op de vier (28 procent) heeft al eens erectieproblemen gehad. Slechts een klein deel (24 procent) durfde hier toen over te praten. De rest beschouwt dit nog als een té groot taboe.

Bovendien slagen seksueel actieve mannen er niet altijd in om een erectie te krijgen in bed. Dingen die hun tegenhouden zijn vermoeidheid, het feit dat ze gewoon geen zin hebben, stress, drank of drugs en prestatiedruk. Vier op de vijf mannen komen meestal wel snel klaar tijdens de seks. 23 procent vreest dat het orgasme net iets té snel komt. Vrouwen vinden timing inderdaad belangrijk: 37 procent vindt het vervelend als een man er te lang over doet, terwijl de helft het lastig vindt als een vrijpartij te snel voorbij is.

