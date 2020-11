Uit het oog, uit het hart? Sociologe vertelt hoe je vriendschappen voor het leven onderhoudt

"We zien vooral single mannen en vrouwen, vaak 60-plus­sers, ten prooi vallen aan vriend­schaps­frau­de": hoe wapen je jezelf?

22 september Kan je het via internet of sociale media goed vinden met een persoon die je nog nooit eerder in je leven tegenkwam? Let dan goed op: het aantal slachtoffers van vriendschapsfraude gaat in stijgende lijn. Mary Ann Borgers van Neniu vzw, een vrijwilligersorganisatie die slachtoffers van cybercriminaliteit steunt, wijst in MijnGids op de grote financiële én emotionele impact en vertelt wat je kan doen als je toch ook zelf in de val trapt. “Want deze criminelen pakken je op een slecht moment, wanneer eenzaamheid je overvalt.”