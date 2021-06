Tussen Ross en Rachel was er échte chemie. Relatietherapeut legt uit wat dat is: “Als alle vijf ingrediënten aanwezig zijn, is er pas ‘chemistry’”

TV Is de ‘Friends’-reü­nie het wachten waard? “Laat onze vrienden zijn, ze zijn moe”

28 mei “Could you BE any more late?”, zwanst Jennifer Aniston op z’n Chandler Bings, wanneer Matthew Perry als allerlaatste binnendruppelt. Plaats van de afspraak: de studio waar het zestal tien jaar lang tv-geschiedenis schreef. Een serene en best emotionele start van een ruim anderhalf durende aflevering met behoorlijk wat ups en downs. Vrienden komen nooit ongelegen, maar geldt dat ook nog na 17 jaar? “Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) bleek de enige van de groep die zich nog wat herinnerde van hun sneltrein-glorietijd.”