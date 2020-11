Topmodel Cara Delevingne investeert in hightech seksspeeltjes (en dit is haar favoriet uit het assortiment)

Deze keer geen sneakers of boxershorts, maar clitoris-stimulators en een sterke boodschap. Want naast model en actrice is Cara Delevingne nu ook mede-eigenaar en creatief adviseur van het Amerikaanse hightech seksspeeltjesbedrijf Lora DiCarlo. “Dit gaat niet alleen over genot, seksspeeltjes of seks. Dit gaat over gezondheid”, zegt Delevingne.

Celebs en seksspeeltjes? Het lijkt een ding te zijn. Eerder deze maand maakte de Britse zangeres Lilly Allen haar functie als Chief Liberation Officer bij seksspeeltjesontwikkelaar Womanizer bekend. Gevolgd door ‘Fifty Shades of Grey’-actrice Dakota Johnson die aan de slag gaat als co-creative director bij seksueel wellnessbedrijf Maude. Als kersverse mede-eigenaar van seksspeeltjesbedrijf Lora DiCarlo is Cara Delevingne derde in deze rij.

Lees ook PREMIUM Over dit seksspeeltje schrijven vrouwen wilde reviews: seksuoloog Chloé De Bie legt uit waarom het zo goed werkt

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een positieve evolutie. Met hun erkenning helpen de celebrities de groeiende industrie achter seksspeeltjes te normaliseren. Delevingne neemt haar opdracht ernstig. “Dit betekent meer voor me dan welke job dan ook”, zegt ze in een dubbelinterview in Cosmopolitan. “Het gaat om iets wat jongens en meisjes nodig hebben, wat mensen nodig hebben. Want dit gaat niet alleen over genot, seksspeeltjes of seks. Dit gaat over gezondheid.”

Het seksspeeltjesbedrijf waarin Delevigne meestapt, is het geesteskind van de Amerikaanse Lora DiCarlo. Drie jaar geleden stampte ze het bedrijf uit de grond met als doel het stigma rond seksueel genot aanpakken, in het bijzonder bij vrouwen. Lora DiCarlo’s speeltjes staan ondertussen bekend om hun hoogstaande technologie. Zo won haar speeltje ‘Osé’ vorig jaar de CES Innovation Award for Robotics, onder meer omdat het speeltje geen mechanische vibratie gebruikt maar nieuwe technieken die de menselijke aanraking nabootsen. Maar het feestje was van korte duur, want de prijs werd daarna weer ingetrokken wegens ‘te obsceen’. Met een open brief uitte DiCarlo haar frustratie over de verstikkende gendervooroordelen die de techwereld beheersen. Zo schaarde ze het grote publiek achter zich en won de ‘Osé’ alsnog haar prijs.

Match made in heaven

Partners Cara Delevingne en Lora DiCarlo zijn het erover eens: seksuele gezondheid speelt een belangrijke rol in de vorming van je identiteit en hoe je je daarbij voelt. Maar jezelf die vrijheid geven om op ontdekking te gaan, is geen makkie. Ook niet voor Delevingne. “Mezelf de vrijheid geven om genot toe te staan was erg moeilijk. Zeker in tijden van angst en onzekerheid, zoals vandaag, is er amper ruimte voor seksuele bevrijding.”

Net daarom zet Lora DiCarlo zo hard in op inclusieve representatie. En dat is een visie die Delevingne helemaal volgt. “Consumenten moeten zichzelf kunnen herkennen in een bedrijf, alleen zo bekom je diversiteit en inclusiviteit.” Die twee pijlers zijn in alle facetten van het bedrijf terug te vinden. Zo rekruteert DiCarlo vanuit verschillende gemeenschappen en ook in hun campagnes en profilering geven ze alle kleuren, vormen en identiteiten een plaats.

Cara Delevingnes favoriet?

Volledig scherm Baci. © Lora DiCarlo

Let’s meet Baci. Baci was het eerste speeltje van Lora DiCarlo dat Delevingne probeerde. Andere speeltjes die ze eerder uittestte, legden haar naar eigen zeggen te veel op wat ze moest doen. Baci, daarentegen, biedt veel vrijheid, met een enorme variëteit aan plezier als gevolg.

“The mind-blowing feel of a mouth”, leest de website. Slimme microrobots bootsen het gevoel van strelende en zuigende lippen en een tong na. De intensiteit bouwt geleidelijk aan op naar een episch orgasme.

Baci, € 133.

Nog een plekje vrij op je verlanglijstje voor kerst? Check Baci’s broertjes en zusjes op loradicarlo.com.