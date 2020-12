Top-dj, onderneemster en echtgenote van Dimitri Vegas Anouk Matton (27) “Dimitri en ik zijn extreem koppig. Een ruzie of discussie is heel moeilijk”

Hoe ziet een perfecte dag eruit voor jou?

“Wakker worden met zeezicht op de Malediven. Als dj heb ik veel gewerkt, zelfs tot een niveau dat het voor mij allemaal te veel werd. Ik ging van de ene tijdzone naar de andere, en van de prachtige steden of landen waar ik was, zag ik alleen mijn hotelkamer. Ik werd geleefd. Dimi en ik zijn drie jaar geleden getrouwd, maar we zijn nooit op huwelijksreis geweest. Net omdat we als dj’s altijd onderweg waren, waren we blij als we eens samen twee weken thuis in België zaten. Onze trip naar de Malediven begin dit jaar hebben we uiteindelijk bestempeld als onze huwelijksreis, drie jaar na datum (lacht).”