Tips voor eeuwige liefde: Leen Dendievel en Christa Planckaert leggen uit hoe ze de ware vonden

Leen Dendievel (37), actrice en auteur, is al bijna 7 jaar samen met Udo (Mechels, 44, zanger)

“Vanaf dag één voelde ik dat ik met Udo mijn soulmate gevonden had. Iemand bij wie ik honderd procent mezelf kon zijn. We leerden elkaar ‘op latere leeftijd’ kennen, zoals dat heet. Dat maakt écht een verschil. Allebei hadden we al enkele liefdes achter de rug en wisten we vrij goed wat we wel en niet wilden. Allereerst waarderen we elkaar als individu. Dat is een cliché, maar wel ­belangrijk. Verder communiceren wij veel, waardoor we goed weten wat er zich in het hoofd van de ander afspeelt.”

“Dat dit werkt, hebben we tijdens de lockdown extra gemerkt. Normaal gezien zijn we allebei drukbezette mensen en hebben we ’s avonds veel te vertellen. Nu waren we op elkaar aangewezen. ­Bovendien wonen wij niet in een riante villa, waar elk zich kan terugtrekken. (lacht) Maar kijk, toch is het gelukt. We hebben consequent aangegeven wat we voelden en nodig hadden. Je moet in een relatie oplettend zijn en blijven, zonder dat het ‘werken’ wordt, hè. Wij evolueren in dezelfde richting. Ook de beslissing om al dan niet voor kinderen te gaan, nemen we samen. Dat schept vertrouwen. Als je me vraagt of ik in de eeuwige liefde geloof, dan zeg ik: ja! Ik zie Udo en mezelf al op onze oude dag: samen patatjes schillen en dan, elk aan één kant van de stoof, ik met een boekje en hij met de computer op zijn schoot, samen tv-kijken, met een poes of hondje … “

“Het feit dat ik altijd kan terugvallen op dat veilige nest, is veel waard. Want dat er een andere kant van de medaille is, erken ik evenzeer. Mijn tweede boek ging over liefdesverdriet, ik heb toen onderzocht of iemand kan sterven aan een gebroken hart. Dat kan dus. In onze maatschappij accepteert men dat rouw een lange tijd duurt, maar liefdesverdriet hoort om de een of andere reden sneller overwonnen te zijn. ‘Ander en beter’, weet je wel? Misschien neem ik hierdoor mijn relatie nog minder ‘for granted’, en kijk ik met nog meer respect naar mijn grootouders. Mijn laatste boek is aan hen gewijd. Je kon niet meer van elkaar verschillen dan zij en toch konden ze niet zonder elkaar. Zestig jaar lang. Hoe schoon is dat?’

Tips van Leen:

- Babbelen, babbelen, babbelen!

- Heb je het druk, let er dan toch op dat je voldoende tijd vrijmaakt om samen met je partner door te brengen, en daar ook naar uit te kijken en van te genieten.

- Respecteer elkaar als individu, met elk zijn eigen karakter, en pols geregeld bij elkaar waar de ander naartoe wil.

Christa Planckaert (62) is 40 jaar getrouwd met Eddy, ze hebben drie kinderen

“Mijn papa was als wielercommentator al fan van Eddy, maar ik leerde hem pas kennen via mijn buurjongen. Die heeft me achteraf verklapt dat ze verschillende keren bewust een fles melk bij ons kwamen vragen om mij te zien. (lacht) Onze eerste kus gebeurde tijdens een busuitstap met de KLJ (jeugdbeweging). Alleen vroeg Eddy in mijn herinnering eerst aan een vriendin of hij haar mocht kussen, en toen hij daar bot ving, kwam hij naar mij. Blijkbaar was ik gewilliger. (lacht) Ik was toen 15, hij 14. In die tijd had ik niet veel zelfvertrouwen en dacht ik niet dat het zou blijven duren tussen ons. Maar kijk, na zeven jaar zijn we getrouwd. Dat is nu veertig jaar geleden, stel je voor.“

“De jaren zijn voorbijgevlogen, ook omdat het met Eddy nooit saai was. (glimlacht) Met ups én downs. Toen ik bijvoorbeeld zwanger was van ­Francesco (nu 38), heeft Eddy hem pas tien dagen na de geboorte gezien. Zo ging dat in die tijd, hij was op wielerstage en kon niet zomaar naar huis. Ik ben tijdens Eddy’s carrière veel alleen geweest. Dat was soms zwaar, ja. Gelukkig waren de kinderen er, zij waren mijn alles. De moeilijkste periode was toen Eddy na het wielrennen zaken begon te doen in Litouwen, waardoor ik opnieuw veel alleen was. Dan heb ik eerlijk gezegd even getwijfeld. Maar als er één ding was waar ik me altijd aan optrok, dan was het dat Eddy me beloofd had dat hij zijn gezin nooit in de steek zou laten. En dat is ook gebleken. Na onze B&B in de Ardennen hebben we met het kasteel in Frankrijk een nieuw familieproject, en dat zorgt weer voor een uitdaging.“

“Mijn mama woont nu bij ons en als ik zie hoe liefdevol Eddy met haar omgaat, dan voel ik hoezeer we bij elkaar horen. Af en toe proberen we een moment voor onszelf in te lassen. Dan reserveren we bijvoorbeeld een tafel in een restaurant en beginnen we al in de namiddag te aperitieven. Daar kan ik enorm van genieten. Wat ik door de jaren heen geleerd heb over de liefde? Dat er wederzijds vertrouwen en respect moet zijn, anders red je het niet. Moeder Gusta vatte het ooit mooi samen: ‘Oud en ­lelijk worden we allemaal.’ De basis – die eerste vlam – kan dus maar beter goed zitten.”

Tips van Christa

- Is er een conflict, probeer je dan in de schoenen van je partner te verplaatsen. Verdraagzaamheid is cruciaal in een relatie.

- Het gras is niet altijd groener aan de overkant. In het begin misschien wel, maar daarna is het evenzeer werken geblazen. Het is goed om dat voor ogen te houden. Je bent niet voor niets ­verliefd geworden op je partner.

