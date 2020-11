Thibaut dumpt boerin Veerle in 'Boer zkt Vrouw' met belletje: relatietherapeute onthult hoe je zo'n break-up via telefoon wél goed aanpakt

Alles leek rozengeur en maneschijn tussen boerin Veerle en haar Thibaut in ‘Boer zkt Vrouw’. Het koppel had na hun romantische trip zelfs beslist om samen te gaan wonen. Maar in de slotaflevering kregen we slecht nieuws. “We zijn niet meer samen”, zei Veerle. “Ik weet niet wat er mis is gegaan. Een paar dagen was hij afstandelijker en daarna belde hij me op om te zeggen dat hij er zich niet meer goed bij voelde. Onze plannen vielen voor mij op twee minuten tijd in het water. Ik heb een ganse week gejankt.”