“Terwijl zo veel mensen het moeilijk hadden, had ik het gevoel dat ik het jaar van mijn leven beleefde. Tot afgelopen december.” Het liefdesverhaal van copywriter Pieter Van Leuven (30) uit Brussel startte begin april. België was toen drie weken in lockdown en zijn roommate, een Italiaanse studente geneeskunde die verslaafd was aan dansen, kon het uitgaan maar moeilijk missen. “Ze stelde voor om mij te leren bluesdansen en Lindy hoppen. Zo kon zij opnieuw in dans opgaan en leerde ik iets nieuws bij, het leek mij geen slechte deal”, lacht Van Leuven. “Elke zaterdag was het datenight: ik trok elke week een ander pak aan, zij haalde haar mooiste jurkjes uit de kast. Na een stevige aperitivo en een lekker diner begaven we ons elk weekend op het krakende laminaat.”