Tanya Zabarylo (34) actrice en zwangere vriendin van Bill Barberis: “Een zoontje: wat gaat dat geven?”

Is online bedrog even erg als ‘echt’ overspel? Seksuoloog Filip Geelen legt uit wat je kan doen als het je overkomt

16 september Toen twee weken geleden seksueel getinte beelden van Sean Dhondt, Stan Van Samang en Peter Van de Veire uitlekten, stortte ongetwijfeld niet alleen hun wereld, maar ook die van hun partners in. Hoe moet je reageren als je in een soortgelijke situatie terechtkomt? Is er hier écht sprake van bedrog? En valt jullie relatie nog te redden? Wij vroegen het aan seksuoloog Filip Geelen. “Om jullie connectie te herstellen, is er maar één mogelijke oplossing: praten, praten en nog eens praten."