Studie toont aan: 2 op de 3 koppels beginnen als vrienden. “Rommelige grens tussen vriendschap en romantiek”

De klemmende koala? Noorse Publieke Omroep brengt seksgids uit met nieuwe standjes, ook voor zwangere vrouwen of mensen met rugpijn

22 juni Voor wie missionaris beu is, bedacht de Noorse Publieke Omroep NRK een creatieve oplossing. In een online seksgids delen ze zestig standjes, die ze bijna allemaal een opvallend nieuwe naam gaven. Benieuwd naar ‘twee vissen’ of ‘69 met een twist’?