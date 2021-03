Stijn (40) is misbruikt als kind, maar vindt in seks met Tessa rust en heling: “Haar tong deed alle kwade herinneringen in één keer teniet”

“Op een gegeven moment, het was al nacht, kwam ze voor mij staan en zei ze: ‘Ik voel meer voor jou dan enkel vriendschap’. En ze begon zich langzaam uit te kleden. Ja, echt. Het is een felle hoor (lacht). Ze was de eerste persoon die ik uit vrije wil naakt zag en ze stond maar op een meter afstand van mij.” Stijn (40) werd als kind zwaar misbruikt door zijn moeder en associeert seks met pijn, tot de goedlachse Tessa in zijn leven komt en seks een nieuwe betekenis krijgt. Elke week gaat journalist Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit, vrij van oordeel. Deze week lees je de superseks van Stijn.