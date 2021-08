Steeds meer mensen daten volgens sterrenbeeld. 2 astrologen leggen uit: "De sterren vertellen of een relatie makkelijk of stroever zal verlopen"

“Het eerste wat ik doe als ik interesse heb in iemand, is vragen wanneer hij is geboren, waar en om hoe laat.” Voor menig millennial en Gen Z’er is het de normaalste zaak van de wereld: daten volgens je sterrenbeeld. Of je er nu in gelooft of niet, de populariteit van astrologie neemt toe en moeit zich nu ook met ons datingleven. Astrologen Michael Van den Bossche en Cato Vermeulen over de zin en de valkuilen van daten volgens je sterrenbeeld, welke apps je kunnen helpen en hoe je je compatibiliteit kan bepalen. “Je voelt je aangetrokken tot je tegenpool omdat je onbewust jezelf in balans wil brengen.”