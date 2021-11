Start to swing: Sam (44) en Mien (41) swingen. “Op zolder hebben we een playroom waar we elke week spelen.” Seksuoloog Chloé geeft advies

Californië verbiedt ‘stealthing’ of stiekem je condoom uitdoen. Hoe zit dat in België?

Californië is de eerste staat in Amerika die ‘stealthing’ verbiedt. Dat is de praktijk waarbij een sekspartner ongevraagd een condoom uitdoet. Hoe zit het bij ons: is dat strafbaar? Strafrechtspecialist Erik Schellingen, van Advocaat.be, geeft uitleg. “Het is niet omdat je A wil doen, dat je B ook ziet zitten.”

