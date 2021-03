Silvia vreest Floris te verliezen aan zijn collega: “Fysiek gaat hij niet vreemd, maar emotioneel wel.” Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft advies

Floris en ik zijn high school sweethearts. We groeiden op in hetzelfde dorp, zaten ook samen in de scouts, en we zijn een koppel sinds we 16 en 17 jaar zijn. Wat waren we jong! (lachje) Toen we begin de twintig waren, gingen we al samenwonen. We trouwden niet veel later en vorig jaar werd onze dochter Liv geboren.”