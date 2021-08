Sexting zonder tekst of foto’s: dit is de geheime betekenis van de 15 meest sexy emoji’s

Sexting is hot. Maar wat als je geen zin hebt om je van je meest kinky kant op beeld te tonen? Of wanneer pikante berichtjes nu eenmaal niet zo vlot uit je vingers vloeien? Dan breng je de boodschap toch gewoon over met een emoji? We zetten voor jou de 15 meest sexy smiley’s op een rijtje, van lauw naar heet, heter, heetst.

Lauw:

Het vlammetje: 🔥

Er was een tijd dat het vlammetje de hotste emoji op je keyboard was. De nieuwe outfit van je beste vriendin: 🔥, extreem zomerweer: 🔥, goeie punten op school of een perfecte prestatie op je werk: 🔥, sexy foto van je lief: 🔥🔥🔥.

Net omdat deze emoji zo multifunctioneel is, is hij ondertussen heel wat van z’n pluimen verloren. Het vlammetje ontbreekt de creativiteit om te tonen dat je de ander écht de moeite vindt. Doe je relatie dus ‘n plezier en stuur deze emoji met pensioen.

Woozy gezichtje: 🥴

‘Mouth with uneven eyes’ is de offficiële benaming voor deze smiley, maar onofficieel staat deze emoji eigenlijk bekend als het ‘orgasmegezichtje’. Gebruik ‘m eerder ironisch en niet in een stomende sextingsessie om je climax te benoemen, want dat is nogal een... anticlimax.

Heet:

Saxofoon: 🎷

Saxofoon, sexofoon, what’s in a name?! Feit is dat deze emoji de ultieme sfeermaker is voor een stomende sessie. Hij is veel subtieler het nogal platte ‘zin in een nummertje?’, maar brengt wel dezelfde boodschap over. Let’s Marvin Gaye and get it on.

Engeltje: 😇

Context is alles in het geval van deze emoji. Toon jezelf van je meest duivelse kant door een expliciete beschrijving van wat je zoal met je sextingpartner wil aanvangen door af te sluiten met deze lieverd. Wedden dat de ontvanger van je boodschap helemaal gek wordt?!

Zelfingenomen lachje: 😏

Als Big Dick Energy een emoji was, dan zou het ongetwijfeld de deze zijn. Gebruik dit zelfingenomen kereltje met mate en vooral wanneer je partner aan de andere kant van het scherm al een beetje aan het blozen is.

Heter:

De aubergine: 🍆

Ah, de aubergine: ongetwijfeld een van de meest gebruikte emoji’s. Iedereen weet ondertussen vast wel dat de aubergine-emoji eigenlijk een niet zo subtiele verwijzing is naar het mannelijke geslachtsdeel. Probeer ‘m niet al te vaak te gebruiken, want deze lieverd loopt het risico om ‘ongewenste dick-pic’-status te verwerven.

De rijpe perzik: 🍑

In het echt ziet een perzik er zelden uit als twee sappige billen, maar toch is het net dat waarnaar deze emoji verwijst. Echt geil en sexy is hij zelden, want daar is dit vruchtje veel te onschuldig voor.

Zweet (of is het toch iets anders?): 💦

Is het zweet? Of is het toch iets anders? Deze dubbelzinnige rakker laat heel wat aan de verbeelding over, en dat maakt hem net zo sexy. Gebruik ‘m met mate om te voorkomen dat de ontvanger verdrinkt in een zee van dubbelzinnigheid.

Het handgebaar: 👉👌

Herinner je je de speelplaats van de lagere school nog? Waar dit handgebaar stiekem gemaakt werd, onvermijdelijk gevolgd door gegiechel? Wel, echt volwassen is deze combinatie van emoji’s natuurlijk niet, maar het is wel een snelle en makkelijke manier om onomfloerst duidelijk te maken waar jij zin in hebt.

De clown: 🤡

Deze emoji bewaar je voor één specifieke geile gelegenheid: wanneer je verlekkerd terugdenkt aan je ex. Z’n wijdopengesperde ogen en belachelijk grote lach zeggen maar één ding: ik ga foute beslissingen maken en het kan me he-le-maal niets schelen.

Het mannetje met de enthousiaste tong: 😛

Ogen wijd open en tong uit de mond. Het zou zomaar een foto kunnen zijn van een tiener die per ongeluk de stripclub binnenstapte. Maar niet echt, want in werkelijkheid reageert natuurlijk niemand zo op het zien van een stel borsten. Net om die reden doet dit enthousiaste mannetje het bijzonder goed in een online conversatie.

Heetst:

Het warme gezichtje: 🥵

Dat het vlammetje passé is vertelden we je eerder al. Wel, goed nieuws, want je kan het in de meeste gevallen vervangen door dit oververhitte kereltje. Let wel op: deze emoji bewaar je alleen voor de allerpikantste foto’s of berichtjes. Je weet wel, die waar je het ook in het echt een tikkeltje te warm van krijgt.

De cowboy: 🤠

Wat doen cowboys? Juist ja: rijden. We moeten er dus vast geen tekeningetje bij maken wat deze emoji impliceert. Stuur ‘m naar je lief als indicator dat er flink van jetje gegeven zal worden de volgende keer dat jullie elkaar zien. Of vul ‘m aan met een zinnetje uit Billy Ray Cyrus’ ‘Old town road’: ‘I’m gonna ride till I can’t no more’.

De ogen: 👀

Een van de meest ondergewaardeerde sexy smiley’s is dit stel ogen. Deze emoji is straight to the point en zegt waar het op staat: ik zie jou. Gebruik ‘m en je voelt de zwoele blik van je partner haast door het schermpje spatten.

Het paarse duiveltje: 😈

De originele geile duivel emoji doet het nog altijd goed. Gebruik ‘m als je iets wil zeggen à la ‘Ik heb al lang geen seks meer gehad en ben nu zo geil dat het bijna des duivels is’. De 😈 stuur je naar vrienden of vriendinnen om te laten weten dat je de volgende keer dat je uitgaat gegarandeerd met iemand tussen de lakens belandt.

