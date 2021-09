Seks en affectie, maar niet in een relatie? “Dat is niet per se slecht”, zegt relatietherapeut Sarah Hertens

Seks, affectie en zélfs romantische gevoelens voor elkaar, maar geen relatielabel: de zogenaamde ‘ situationships ’ komen steeds vaker voor in de datingwereld. Het is een situatie waarbij je je gedraagt alsof je in een relatie zit, zonder het die stempel te geven. Dat kan bijzonder toxisch zijn, maar zeker niet altijd, zegt relatietherapeute Sarah Hertens: “Soms is het een opstapje naar iets moois.”

Een ‘situationship’ is een relatief nieuwe term, maar het idee erachter bestaat al langer. De Urban Dictionary definieert het als “de staat van verwarring bij twee personen die misschien samen slapen en/of romantische gevoelens voor elkaar hebben, maar eigenlijk niet samen zijn”. Ze bevinden zich in een soort van tussenfase en hebben dus geen echte relatie.

Tijdens de pandemie evolueerden sommige relaties veel sneller dan normaal – met verschillende niveaus van succes – maar bij veel romances ontbrak een label. En net dàt is nodig om tot een relatie over te gaan. Datingapp Hinge ontdekte na een gesprek met 12.000 gebruikers dat 34 procent zichzelf definieerde als iemand die het afgelopen jaar een situationship had. Opvallende cijfers. Hoe kunnen we die verklaren? En is een situationship per se slecht? Relatietherapeute Sarah Hertens licht toe.

Relatiestatus: het is ingewikkeld

Veel singles ondervinden aan den lijve dat overleven in de datingwereld niet makkelijk is en corona deed daar nog eens een schepje bovenop. Het werd een pak minder evident om fysiek af te spreken en daarom sloegen velen aan het online daten. “Via sms of Messenger leg je al sneller je gevoelens bloot”, zegt Hertens. “Je bouwt sneller een relatie op, terwijl het in real life veel langer duurt voordat je die dingen deelt.” Je hebt met andere woorden een zekere intieme relatie, maar zit nog in de afwachtfase of er meer in zit.

Stel, je spreekt dan na enkele maanden af en er is een vonk. Jullie hebben een leuke tijd samen en ook op seksueel vlak klikt het, maar een relatie? Dat zit er nog niet meteen in. “Situationships komen vaak voor bij mensen die vrij in het leven staan”, vertelt Hertens. “Ze willen meer dan alleen seks en fun - dus het gaat verder dan een friends with benefits - en staan zelfs open voor romantische gevoelens. Ze willen in de toekomst misschien wel een relatie starten met die persoon, maar ze zijn nog niet helemaal zeker en wachten dus af.”

Quote Soms is het veiliger voor mensen om met een situations­hip te starten en zich niet direct te binden. Relatietherapeute Sarah Hertens

Maar hoe komt het dat zoveel mensen geen label durven plakken op iets wat eigenlijk een relatie is? “Als je zegt dat je een relatie hebt, staat het vast en wordt het concreet”, legt Hertens uit. “Vooral mensen met bindingsangst zullen niet snel een label plakken op de band die jullie hebben. Misschien zien ze in dat er al gevoelens zijn en dat het klikt op seksueel vlak, maar de relatie concreet benoemen is op dat moment nog vaak te bindend.”

Toxisch, of toch niet?

Daarnaast is het in de meeste relaties de bedoeling dat je monogaam bent. Ook dat kan een reden zijn waarom mensen nog even in een situationship zouden willen blijven. Hertens: “Ze willen zich nog niet aan één persoon binden en houden andere opties open. Dat kan erg kwetsend zijn als de ander meer verwacht. Vaak is een situationship, net zoals friends with benefits, in het begin erg leuk. Maar vanaf dat één iemand gevoelens krijgt en meer wil, wordt het moeilijk.”

“Op de duur kunnen zulke relaties dus heel slopend zijn”, legt Hertens uit, “want je moet iedere keer opnieuw beginnen en jezelf geven voor een ander. Je laat iemand toe in je leven en bouwt samen iets op, maar het gevaar schuilt erin dat je telkens weer tegen de muur botst als de ander niet verder wil.”

Quote Je hoeft niet per se meteen een label op je relatie te plakken. Je kan ook samen afwachten en zien hoe het loopt. Relatietherapeute Sarah Hertens

Toch zijn dit soort relaties niet altijd gedoemd om te mislukken. “Integendeel”, zegt Hertens. “Vaak kunnen er uiteindelijk wel mooie relaties uit voortbloeien. Soms is het veiliger voor mensen om op die manier te beginnen en zich niet direct te binden. Dan denk ik vooral aan mensen die uit een langdurige relatie komen. Zij willen vaak nog even genieten van het single leven, en moeten nog met de voetjes op de grond komen na een stukgelopen relatie. Ze moeten misschien opnieuw anderen leren vertrouwen en toelaten, dat vraagt tijd.”

Eerlijk en open communiceren

Hertens benadrukt dat prille daters dus zeker geen druk hoeven te voelen. “Je hoeft niet per se meteen een label op je relatie te plakken. Je kan ook samen afwachten en zien hoe het loopt. Een situationship hoeft dus niet toxisch te zijn. Zolang je eerlijk bent, open communiceert en samen afspraken maakt over wat wel en niet kan, komt het wel goed.”

En als je elkaar meerdere keren per week begint te zien, belt na een slechte dag om te ventileren en de ander oprecht mist? “Dan kun je jezelf de vraag stellen of het meer is dan een situationship, en misschien wel een relatie toelaten als het uiteindelijk zover is”, besluit Hertens.

